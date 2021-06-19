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Порошенко обговорив з Ердоганом українсько-турецьке стратегічне партнерство

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Київ, Субота 19 червня 2021 20:57
Порошенко обговорив з Ердоганом українсько-турецьке стратегічне партнерство Фото: Петро Порошенко (прес-служба)
Автор: РБК-Україна

П'ятий президент України, лідер партії "Європейська солідарність" Петро Порошенко обговорив з президентом Туреччини Реджепом Тайіпом Ердоганом українсько-турецьке стратегічне партнерство.

Про це повідомляє сайт партії "Євросолідарності".

Зустріч пройшла в рамках Анталійського дипломатичного форуму на високому рівні, куди Порошенко був запрошений урядом Туреччини.

Розмова була присвячена обговоренню можливостей зміцнення обороноздатності України, зазначає "Євросолідарність”.

"Ми погодилися, що в ці непрості часи важливо посилювати українсько-турецьке стратегічне партнерство як надійну гарантію безпеки і стабільності в регіоні Чорного моря", - заявив Порошенко.

Крім того, Порошенко провів зустріч із міністром закордонних справ Туреччини Мевлютом Чавушоглу.

Сторони відзначили важливий прогрес у розвитку і зміцненні стратегічного партнерства між Україною і Туреччиною, включно зі сферою безпеки і оборони. Петро Порошенко подякував турецькій стороні за розширення військово-технічного співробітництва, зокрема за постачання високотехнологічних ударних безпілотників Bayraktar.

Під час зустрічі відзначена важлива роль Туреччини у відстоюванні прав кримськотатарського народу. Співрозмовники обговорили міжнародні зусилля з деокупації українського Криму, зокрема у контексті очікуваного запуску Кримської платформи.

Порошенко також подякував турецьким партнерам за продовження започаткованої у 2015 році програми реабілітаціі українських військовослужбовців та членів їхніх родин на території Туреччини.

Нагадаємо, анталійський дипломатичний форум під егідою президента Ердогана відбувається в Туреччині вперше. У ньому беруть участь понад 40 глав держав, урядів, міністерств закордонних справ, а також представники академічних кіл, експерти та медіа.

За словами організаторів, форум має стати щорічним міжнародним майданчиком для обговорення ролі сучасної дипломатії у реагуванні на глобальні виклики.

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