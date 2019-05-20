Порошенко: я пишаюсь 5 роками свого президентства

Фото: Петро Порошенко (РБК-Україна, Віталій Носач)

За 5 років цей в Україні провели більше реформ, ніж за четверть століття до цього, зазначив Порошенко

Петро Порошенко заявив, що пишається 5 роками свого президентства. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ексклюзивне інтерв'ю Порошенка німецькому Welt.

"Я пишаюсь своїми 5 роками президентства. У цей час ми в Україні провели більше реформ, ніж за четверть століття до цього. І я цим пишаюсь, що захистив Україну від російської агресії. Звичайно, реформи інколи є болючими, і як політична особа потрібно бути готовим, персональну ціну за це платити. Я розглядаю вибори, що відбулись, не як поразку. І цим я найбільше пишаюсь, що вдалось утвердити в Україні нову демократичну традицію", - заявив Порошенко.

Він зазначив, що це були вільні і чесні вибори. Порошенко переконаний, що вивів Україну в нову еру свободи і демократії відповідно до європейських стандартів. Найбільшим своїм досягненням він назвав підсилену стабільність і здатність опору українського суспільства.

"Ми почали з нуля і відбудували сильну українську армію. Ми досягли незалежності української православної Церкви від Москви та забезпечили захист нашої української мови. Не можна недооцінювати енергетичну незалежність від Росії, яку ми досягли. Так само система правосуддя була реформована, так само як і банківська система, яка наразі працює на серйозній основі і набагато краще функціонує. Децентралізація – великий успіх: 51 відсоток державних видатків зараз припадає на місцеві бюджети, раніше було тільки 30. Завдяки нашій законодавчій базі ми створили широку, транспарентну антикорупційну інфраструктуру, яка зі створенням незалежного Антикорупційного суду буде повністю звершеною. При призначенні суддів міжнародні експерти мають право вето. І останнє – на початку моєї каденції на посаді президента ВВП скорочувався на 15 відсотків щороку. Зараз є зріст у 3,4 відсотки. Інфляція складала 45 відсотків, у цьому році вона складає всього лише 6 відсотків", - сказав Порошенко.

Більше всього Порошенко жалкує за те, що війна на Донбасі не була закінчена, а українська земля не була звільнена від окупації.

"На жаль, рішення знаходиться не в наших руках, і не в руках Брюсселя. Ключ лежить в Москві. Ми дотримуємось Мінських домовленостей, Росія цього не робить. Ви тільки уявіть собі, що всі ці реформи, про які я розповів, мусили проводитись в умовах війни, яка дуже обтяжує нашу економіку і суспільство", - сказав Порошенко.