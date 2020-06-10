Порошенко після вручення підозри прийшов до Венедиктової

П'ятий президент України і нардеп від "Європейської солідарності" Петро Порошенко після вручення підозри прийшов до генпрокурора Ірині Венедиктової. На зустрічі також присутні нардепи та адвокати Порошенка.

Відео зустрічі з генпрокурором транслює телеканал "Прямий".

Зокрема, Порошенко наполягає на незаконності оголошення підозри, оскільки, за його словами, підозра йому мала вручити особисто генпрокурор. Венедиктова йому відповіла, що тиску на політичну опозицію немає.

"Що стосується питання про вручення підозри народному депутату Порошенку, то мною було підписано таку підозру і підписано доручення прокурору його вручити ... Тому я вважаю, що ми діяли абсолютно законно", - зазначила вона.

Венедиктова підкреслила, її дії можуть бути оскаржені, якщо вони розцінюються як незаконні.

Нагадаємо, сьогодні Держбюро розслідувань вручило Порошенку підозру в тому, що він у 2018 році нібито схилив голову Служби зовнішньої розвідки до перевищення службових повноважень. Справа стосується призначення скандального Сергія Семочка першим заступником голови Служби зовнішньої розвідки.

Відзначимо, в жовтні 2018 року стало відомо, що Семочко не проходив спеціальну перевірку перед призначенням на посаду.

