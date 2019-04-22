Порошенко очолить партійний список на виборах до Ради, - джерела

Чинний президент Петро Порошенко, який за результатами виборів 2019 покине цей пост, очолить партійний список на виборах до Верховної ради. Про це йдеться в матеріалі РБК-Україна "Дали зелене світло: як країна обирала президента".

Зокрема, співрозмовники РБК-Україна в оточенні Порошенка не сумніваються, що він очолить партійний список на осінніх парламентських виборах. При цьому в його команді не знають, чи це буде партія "Блок Петра Порошенка - Солідарність" або ж інша політична сила.

"Це питання поки залишається відкритим. Поки ми про це не говорили", - сказав один зі співрозмовників.

Разом з тим у штабі Порошенка майже впевнені, що новому главі держави не вдасться достроково розпустити Раду і призначити вибори.

Нагадаємо, напередодні Порошенко заявив, що не йде з української політики. За його словами, він буде захищати курс на членство в Євросоюз і НАТО, безвіз, українську мову, ПЦУ і стабільність фінансово-банківської системи.

Крім того, Порошенко пообіцяв Зеленському потужну опозицію.