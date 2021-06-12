Порошенко з волонтерами придбали на фронт повний комплекс оптичної розвідки

За його словами, що це дозволить завершити створення об’єднаного бригадного комплексу відеоспостереження.

"Тиждень тому ми поставили у 10-ку, у 108 батальйон комплект відеоспостереження, - сказав Порошенко.

Тоді активісти ГО "Справа громад" спільно з українцями шляхом краудфандингу за два дні зібрали необхідні кошти й придбали важливе обладнання для українських військових.

Порошенко зазначив, що ініціатори запропонували окрім батальйонних комплексів встановити ще й бригадну систему, і об’єднати їх.

"Ми замахнулися ще далі і сказали, що ми створюємо абсолютно сучасний, НАТОвського стандарту комплекс для всієї бригади. Він був набагато дорожчий - понад 730 тисяч гривень. І тоді ми домовилися, що ви збираєте, і мій Фонд також до цього долучиться", - розповів Порошенко.

За його словами, фонд перерахував половину суми для закупівлі бригадного комплекту. Все обладнання, яке передане у 10 ОГШБр, буде поставлено на озброєння і залишиться працювати у зоні проведення бойових дій після ротації підрозділів.