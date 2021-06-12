Порошенко з волонтерами придбали на фронт повний комплекс оптичної розвідки
10 окрема гірсько-штурмова бригада найближчими днями отримає повний комплекс оптичної розвідки і відеоспостереження.
Про це повідомив п’ятий президент, лідер партії "Європейська солідарність" Петро Порошенко у Facebook.
За його словами, що це дозволить завершити створення об’єднаного бригадного комплексу відеоспостереження.
"Тиждень тому ми поставили у 10-ку, у 108 батальйон комплект відеоспостереження, - сказав Порошенко.
Тоді активісти ГО "Справа громад" спільно з українцями шляхом краудфандингу за два дні зібрали необхідні кошти й придбали важливе обладнання для українських військових.
Порошенко зазначив, що ініціатори запропонували окрім батальйонних комплексів встановити ще й бригадну систему, і об’єднати їх.
"Ми замахнулися ще далі і сказали, що ми створюємо абсолютно сучасний, НАТОвського стандарту комплекс для всієї бригади. Він був набагато дорожчий - понад 730 тисяч гривень. І тоді ми домовилися, що ви збираєте, і мій Фонд також до цього долучиться", - розповів Порошенко.
За його словами, фонд перерахував половину суми для закупівлі бригадного комплекту. Все обладнання, яке передане у 10 ОГШБр, буде поставлено на озброєння і залишиться працювати у зоні проведення бойових дій після ротації підрозділів.
Нагадаємо, 27 травня Петро Порошенко під час поїздки на Донеччину передав 10-й окремій гірсько-штурмовій бригаді комплект відеоспостереження. Крім того, він передав кисневі концентратори до центральної міської лікарні Торецька.
Ще один комплект відеоспостереження та оптичної розвідки для батальйону 10 ОГШБр був придбаний на початку червня.
Як розповів Порошенко, активісти ГО "Справа громад" спільно з українцями шляхом краудфандингу всього за два дні зібрали кошти й придбали вкрай важливе обладнання для українських військових.