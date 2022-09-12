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Порошенко з волонтерами купив обладнання для сил ППО

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Понеділок 12 вересня 2022 20:43
Порошенко з волонтерами купив обладнання для сил ППО Фото: Петро Порошенко (eurosolidarity.org)
Автор: Ілона Свиридова

Пʼятий президент Петро Порошенко з волонтерами придбали для підрозділів протиповітряної оборони екстрактори для станцій ППО.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-слубжу Порошенка.

"Ми продовжуємо підтримувати протиповітряну оборону, і розпочали цю справу з 2014 року. Це - екстрактори для станцій П-18, які перетворюють якісний цифровий сигнал на те, що бачать "очі" протиповітряної оборони. А потім українські зенітні ракети знищують російських стерв’ятників, бо своєчасно попереджені", - заявив Порошенко.

Як відомо, система протиповітряної оборони навколо Києва після 2014 року була переобладнана за кошти корпорації Roshen.

За даними Міноборони, свого часу Україна мала три кільця протиповітряної оборони, але проросійські агенти в керівництві України до 2014 року продали або знищили це озброєння, тож систему ППО довелося відновлювати.

Нагадаємо, днями Порошенко також оголосив, що спільно з волонтерами ГО "Справа Громад" передає у війська сотні радіостанцій Motorola та пічки-буржуйки, які вкрай необхідні на передовій восени і взимку.

Раніше Порошенко разом з послом Естонії також побував на випробуваннях безпілотного робота THeMIS для евакуації поранених.

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Петро Порошенко
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