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Порошенко с волонтерами купил оборудование для сил ПВО

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Понедельник 12 сентября 2022 20:43
Порошенко с волонтерами купил оборудование для сил ПВО Фото: Петр Порошенко (eurosolidarity.org)
Автор: Илона Свиридова

Пятый президент Петр Порошенко с волонтерами приобрели для подразделений противовоздушной обороны экстракторы для станций ПВО.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-слубжу Порошенко.

"Мы продолжаем поддерживать противовоздушную оборону, и начали это дело с 2014 года. Это - экстракторы для станций П-18, которые превращают качественный цифровой сигнал в то, что видят "глаза" противовоздушной обороны. А потом украинские зенитные ракеты уничтожают российских стервятников, потому что своевременно предупреждены", - заявил Порошенко.

Как известно, система противовоздушной обороны вокруг Киева после 2014 года была переоборудована за средства корпорации Roshen.

По данным Минобороны, в свое время Украина имела три кольца противовоздушной обороны, но пророссийские агенты в руководстве Украины до 2014 года продали или уничтожили это вооружение, поэтому систему ПВО пришлось восстанавливать.

Напомним, на днях Порошенко также объявил, что совместно с волонтерами ОО "Справа громад" передает в войска сотни радиостанций Motorola и печки-буржуйки, которые крайне необходимы на передовой осенью и зимой.

Ранее Порошенко вместе с послом Эстонии также побывал на испытаниях беспилотного робота для эвакуации раненых.

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Петр Порошенко
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