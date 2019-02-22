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Волкер презентував сайт про агресію Росії в Україні

Новини » Політика    22.02.2019 - 09:58
Волкер презентував сайт про агресію Росії в Україні
Фото: Курт Волкер (Віталій Носач/РБК-Україна)

Сайт було створено для деталізації наслідків агресії РФ в Україні

Спецпредставник Державного департаменту Сполучених Штатів Америки з питань України Курт Волкер презентував сайт "Протидія російській агресії в Україні". Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на його Twitter.

Волкер зазначив, що даний сайт було створено для деталізації наслідків російської агресії в Україні.

Волкер презентував сайт про агресію Росії в Україні

"Наш новий сайт "Протидія російській агресії в Україні" - це інноваційна спроба використати знімки з супутників, карти та статистику, аби деталізувати наслідки російської агресії в Україні", - розповів спецпредставник.

На початковій сторінці сайту вказано, що Російська Федерація після Революції Гідності незаконно окупувала Крим та почала збройний конфлікт на сході України.

"П'ять років потому Росія продовжує озброювати, навчати, керувати та воювати на боці антиурядових сил на сході України, водночас неправдиво наполягаючи на тому, що вона не є стороною конфлікту", - повідомляється на сайті.

Нагадаємо, раніше президент України Петро Порошенко на Генасамблеї ООН заявив, що Донбас перетворився на конвеєр для російської машини вбивств. Глава держави також допустив, що РФ почне повномасштабну війну з Україною.

Як писало РБК-Україна, Порошенко заявив, що РФ перетворює окупований Крим на майданчик для своїх ракет.

Додамо, в заяві українського МЗС говорилося, що результати агресії РФ проти України - близько 13 тис. убитих, 30 тис. поранених, 1,5 млн переселенців.

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Новини України Російська ФедераціяагрессияКурт Волкер
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