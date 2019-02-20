Порошенко вніс у Раду закон про допуск іноземних військових на навчання в Україні

Верховна рада зареєструвала законопроект №10067

Верховная рада зарегистрировала законопроект №10067 об одобрении решения президента Петра Порошенко о допуске подразделений вооруженных сил других государств на территорию Украины в 2019 году для участия в многонациональных учениях. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт украинского парламента.

Целью проекта является урегулирование вопроса о допуске подразделений вооруженных сил других государств на территорию Украины в 2019 году для участия в многонациональных военных учениях.

Законопроект "Об одобрении решения президента Украины о допуске подразделений вооруженных сил других государств на территорию Украины в 2019 году для участия в многонациональных учениях" разработано для обеспечения постоянного поддержания обороноспособности государства, боеспособности ВСУ, других военных формирований.

Отметим, что на финансирование расходов, связанных с подготовкой и проведением многонациональных учений на территории Украины и за ее пределами в 2019 году предусмотрено 40 млн 220,1 тыс. гривен.

Напомним, ранее сообщалось, что за время российской агрессии в Вооруженных силах Украины создан мощный оперативный резерв военных, которые уже имели опыт в зоне боевых действий.

Добавим, в районе проведения операции Объединенных сил прошла тренировка подразделений реактивной артиллерии с реактивной системой залпового огня "Ураган" на вооружении.