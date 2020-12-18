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Порошенко про позачергову сесію Київради: 400 млн грн - суттєва сума, яка допоможе лікарням

Київ, П'ятниця 18 грудня 2020 20:22
Порошенко про позачергову сесію Київради: 400 млн грн - суттєва сума, яка допоможе лікарням
Фото: Марина Порошенко (eurosolidarity.org)
Автор: РБК-Україна

22 грудня відбудеться позачергова сесія Київради, на якій можуть додатково виділити 400 млн грн на боротьбу з коронавірусом. Позачергове засідання ініціювала фракція "Європейська солідарність".

Про це заявила голова постійної комісії Київради з питань охорони здоров’я та соціальної політики Марина Порошенко, передає прес-служба політсили.

За її словами, це стало можливим завдяки аудиту столичного бюджету-2020, який був проведений "Євросолідарністю".

"422 млн - це суттєва сума, яка допоможе нашим лікарням пережити цей перехідний період між бюджетами, коли у нас буде локдаун, свята, але кияни продовжують хворіти і потребують невідкладної медичної допомоги. Таким чином ми зможемо, не знижуючи темпи надання допомоги, не знижуючи якості надання допомоги таким хворим, пережити цей складний період, доки підуть нові надходження з бюджету 21 року", - зазначила Марина Порошенко.

Порошенко про позачергову сесію Київради: 400 млн грн - суттєва сума, яка допоможе лікарням

"Євросолідарністю" закликала міського голову Києва Віталія Кличка провести позачергове засідання якомога швидше, щоб медзаклади столиці встигли придбати медикаменти, обладнання та засоби захисту.

"Ми прийняли рішення профільною комісією щодо ініціювання позачергової сесії 22 грудня. Якщо така сесія міським головою буде підтримана і проведена, то наші лікарні матимуть можливість реалізувати кошти на придбання всього необхідного для боротьби з коронавірусом ще цього року", - додала Порошенко.

Нагадаємо, сьогодні Віталій Кличко на брифінгу у п’ятницю заявив, що позачергове засідання відбудеться 22 грудня. Він також підтвердив, що Департамент охорони здоров’я підготував відповідний проект змін до програми "Здоров’я киян".

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