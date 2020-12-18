Порошенко о внеочередной сессии Киевсовета: 400 млн грн - существенная сумма, которая поможет больницам

Фото: Марина Порошенко (eurosolidarity.org)

22 декабря состоится внеочередная сессия Киевсовета, на которой могут дополнительно выделить 400 млн грн на борьбу с коронавирусом. Внеочередное заседание инициировала фракция "Европейская солидарность".

Об этом заявила председатель постоянной комиссии Киевсовета по вопросам здравоохранения и социальной политики Марина Порошенко, передает пресс-служба политсилы.

По ее словам, это стало возможным благодаря аудиту столичного бюджета-2020, который был проведен "Евросолидарностью".

"422 млн - это существенная сумма, которая поможет нашим больницам пережить этот переходный период между бюджетами, когда у нас будет локдаун, праздники, но киевляне продолжают болеть и требуют неотложной медицинской помощи. Таким образом мы сможем, не снижая темпы оказания помощи, не снижая качества оказания помощи таким больным, пережить этот сложный период, пока пойдут новые поступления из бюджета 21 года", - отметила Марина Порошенко.

"Евросолидарность" призвала городского голову Киева Виталия Кличко провести внеочередное заседание как можно скорее, чтобы медучреждения столицы успели купить медикаменты, оборудование и средства защиты.

"Мы приняли решение профильной комиссией относительно инициирования внеочередной сессии 22 декабря. Если такая сессия городским головой будет поддержана и проведена, то наши больницы получат возможность реализовать средства на приобретение всего необходимого для борьбы с коронавирусом еще этого года", - добавила Порошенко.

Напомним, сегодня Виталий Кличко на брифинге в пятницу заявил, что внеочередное заседание состоится 22 декабря. Он также подтвердил, что Департамент здравоохранения подготовил соответствующий проект изменений в программу "Здоровье киевлян".