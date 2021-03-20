Порошенко: влада перекладає відповідальність за ситуацію з COVID-19 на місцеве самоврядування

Темпи поширення коронавірусу в Україні під час третьої хвилі вимагають невідкладних заходів з боку центральної влади.

Про це заявила голова постійної комісії Київради з питань охорони здоров’я та соціальної політики Марина Порошенко в ефірі "Прямий" .

"Я говорила про те, що нас очікує попереду "червона" зона, і ми входимо в небезпечну ситуацію поширення коронавірусу по всій території України", - заявила Марина Порошенко.

За її словами, влада розписалася у своїй безпорадності і неспроможності зробити щось для того, щоб запобігти поширенню коронавірусу територією України, а тепер перекладає відповідальність на органи місцевого самоврядування.

"Сьогодні після засідання РНБО жодного слова не було сказано, що вже в більшості регіонів страшна ситуація, переповнені лікарні. У нас зараз спостерігається новий штам коронавірусу, більш агресивний, який проявляється через більш короткий термін, і вже на 3-5 день захворювання людина потрапляє до лікарні з ознаками недостатності кисню в крові", - додала вона.

В такій ситуації, на її думку, треба, щоб центральна влада визначила чіткі пріоритети для всієї України. "Європейська солідарність" свого часу запропонувала п`ять кроків для того, щоб запобігти епідемії коронавірусу, але жодного пункту з цього не було виконано, наголошує Порошенко.

"Сьогодні ми не маємо вакцин, і вакцинація повністю провалена. У нас не проводиться достатнього тестування. Взагалі ми навіть не знаємо реальної статистики, скільки хворих на ковід", - говорить Порошенко.

Водночас вона переконана, що тільки масова вакцинація може розірвати ланцюг епідемії, однак в Україні немає достатньої кількості доз.

"Як лікар закликаю, що вакцинуватися потрібно. Це єдиний спосіб подолати епідемію коронавірусу в Україні, і ми маємо більш відповідально до цього ставитися, об’єднатися і вимагати від влади, щоб вони дійсно завезли необхідну кількість вакцини в Україну і масово провакцинували громадян", - резюмує Порошенко.

