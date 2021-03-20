ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Порошенко: влада перекладає відповідальність за ситуацію з COVID-19 на місцеве самоврядування

Новость на русском → Київ, Субота 20 березня 2021 13:18
Порошенко: влада перекладає відповідальність за ситуацію з COVID-19 на місцеве самоврядування Фото: Марина Порошенко (eurosolidarity.org)
Автор: РБК-Україна

Темпи поширення коронавірусу в Україні під час третьої хвилі вимагають невідкладних заходів з боку центральної влади.

Про це заявила голова постійної комісії Київради з питань охорони здоров’я та соціальної політики Марина Порошенко в ефірі "Прямий".

"Я говорила про те, що нас очікує попереду "червона" зона, і ми входимо в небезпечну ситуацію поширення коронавірусу по всій території України", - заявила Марина Порошенко.

За її словами, влада розписалася у своїй безпорадності і неспроможності зробити щось для того, щоб запобігти поширенню коронавірусу територією України, а тепер перекладає відповідальність на органи місцевого самоврядування.

"Сьогодні після засідання РНБО жодного слова не було сказано, що вже в більшості регіонів страшна ситуація, переповнені лікарні. У нас зараз спостерігається новий штам коронавірусу, більш агресивний, який проявляється через більш короткий термін, і вже на 3-5 день захворювання людина потрапляє до лікарні з ознаками недостатності кисню в крові", - додала вона.

В такій ситуації, на її думку, треба, щоб центральна влада визначила чіткі пріоритети для всієї України. "Європейська солідарність" свого часу запропонувала п`ять кроків для того, щоб запобігти епідемії коронавірусу, але жодного пункту з цього не було виконано, наголошує Порошенко.

"Сьогодні ми не маємо вакцин, і вакцинація повністю провалена. У нас не проводиться достатнього тестування. Взагалі ми навіть не знаємо реальної статистики, скільки хворих на ковід", - говорить Порошенко.

Водночас вона переконана, що тільки масова вакцинація може розірвати ланцюг епідемії, однак в Україні немає достатньої кількості доз.

"Як лікар закликаю, що вакцинуватися потрібно. Це єдиний спосіб подолати епідемію коронавірусу в Україні, і ми маємо більш відповідально до цього ставитися, об’єднатися і вимагати від влади, щоб вони дійсно завезли необхідну кількість вакцини в Україну і масово провакцинували громадян", - резюмує Порошенко.

Нагадаємо, раніше фракція "Європейської солідарності" у Верховній раді вимагала негайно скликати засідання РНБО щодо критичної ситуації з поширенням коронавірусу в Україні та зриву вакцинації.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Політика Марина Порошенко местное самоуправление Коронавірус
NEWS
Українським громадянам заборонили володіти землею в Криму, - указ Путіна
Українським громадянам заборонили володіти землею в Криму, - указ Путіна
DAILY
Взяли паузу: чому у світі припиняють вакцинацію AstraZeneca і як бути Україні
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Взяли паузу: чому у світі припиняють вакцинацію AstraZeneca і як бути Україні