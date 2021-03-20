Порошенко: власть перекладывает ответственность за ситуацию с COVID-19 на местное самоуправление

Об этом заявила председатель постоянной комиссии Киевсовета по вопросам здравоохранения и социальной политики Марина Порошенко в эфире "Прямой" .

"Я говорила о том, что нас ожидает впереди "красная" зона, и мы входим в опасную ситуацию распространения коронавируса по всей территории Украины", - заявила Марина Порошенко.

По ее словам, власть расписалась в своей беспомощности и неспособности сделать что-то для того, чтобы предотвратить распространение коронавируса территорией Украины, а теперь перекладывает ответственность на органы местного самоуправления.

"Сегодня после заседания СНБО ни слова не было сказано, что уже в большинстве регионов страшная ситуация, переполненные больницы. У нас сейчас наблюдается новый штамм коронавируса, более агрессивный, который проявляется через более короткий срок, и уже на 3-5 день заболевания человек попадает в больницу с признаками недостаточности кислорода в крови", - добавила она.

В такой ситуации, по ее мнению, надо, чтобы центральная власть определила четкие приоритеты для всей Украины. "Европейская солидарность" в свое время предложила пять шагов для того, чтобы предотвратить эпидемию коронавируса, но ни одного пункта из этого не было выполнено, отмечает Порошенко.

"Сегодня мы не имеем вакцин и вакцинация полностью провалена. У нас не проводится достаточного тестирования. Вообще мы даже не знаем реальной статистики, сколько больных ковидом", - говорит Порошенко.

В то же время она убеждена, что только массовая вакцинация может разорвать цепь эпидемии, однако в Украине нет достаточного количества доз.

"Как врач призываю, что вакцинироваться нужно. Это единственный способ побороть эпидемию коронавируса в Украине, и мы должні более ответственно к этому относиться, объединиться и потребовать от властей, чтобы они действительно завезли необходимое количество вакцины в Украину и массово провакцинували граждан", - резюмирует Порошенко.