Порошенко не з'явився на допит в ГПУ, - Горбатюк

Президент України Петро Порошенко не з'явився на допит до Генпрокуратури, куди був викликаний на 10:00. Про це повідомив керівник управління спецрозслідувань ГПУ Сергій Горбатюк, передає кореспондент РБК-Україна.

За словами Горбатюка, чинний президент не з'явився на дачу свідчень у справах Майдану і злочинів проти активістів. Крім того, очікувалося, що Порошенко підпише протокол свого допиту від листопада 2016 року.

Нагадаємо, вчора стало відомо, що Порошенка викликали на допит в ГПУ, проте президент не підтвердив свій приїзд.

Зазначимо, восени 2016 року в ГПУ поскаржилися, що Порошенко більше року не ходив на допити, а його помічники пояснювали це щільним графіком. Відразу після цього він дав свідчення в Генеральній прокуратурі. За даними ЗМІ, допит президента тривав протягом 6 годин за кількома епізодами у справах Майдану.

Наприкінці квітня Генпрокуратура передала до суду обвинувальні акти у справі Майдану. Зокрема, були передані справи стосовно правоохоронців за незаконні затримання та побиття активістів під час Революції гідності.