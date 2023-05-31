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Порошенко везет на фронт грузовик Foden, который поднимает 18 тонн

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Среда 31 мая 2023 12:10
Порошенко везет на фронт грузовик Foden, который поднимает 18 тонн Фото: Петр Порошенко (eurosolidarity.org)
Автор: Сергей Новиков

Пятый президент Петр Порошенко с волонтерами ОО "Справа громад" подготовил очередную партию техники для фронта. В частности, грузовики DAF, автомастерские, бани, мобильный шиномонтаж, а также центр управления БПЛА Poseidon.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Порошенко в Facebook.

"Автомастерские очень ждут в бригадах наступления. Для того чтобы поломанная техника восстанавливалась в течение часов прямо на поле боя. Здесь три мастерские. Сзади прицепы - банно-прачечные комплексы. Тентовые машины. Кунги для управления дронами. И шиномонтаж. Это - платформа для ЗУ, чтобы сбивать "шахеды", - показал Порошенко.

Порошенко везет на фронт грузовик Foden, который поднимает 18 тонн

Также на нужды ВСУ передают грузовой тягач Foden. Автомобиль способен в считанные минуты загрузить контейнер с боеприпасами или бронетехнику длиной до 7 метров и весом до 18 тонн, БТР или МТ-ЛБ.

"Это первый, которого мы привезли, обслужили, подготовили, отремонтировали. Контракт заключен на 20 машин. И это только первый контракт", - добавил политик.

Общая стоимость этой партии техники превышает 10 млн. грн. Средства собирают неравнодушные украинцы из-за ОО "Справа Громад", а Фонд Порошенко удваивает сумму.

Ситуация на фронте 30 мая

По данным Генштаба ВСУ, по состоянию на 18:00 30 мая ВСУ отразили 11 атак россиян в Луганской и Донецкой областях, захват которых сейчас является основной целью врага.

Также за последние сутки ВСУ уничтожили 410 россиян, общее количество потерь противника составляет 207 440 военных.

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