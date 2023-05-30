Ситуация на фронте сегодня 30 мая

Россияне сосредотачивают основные усилия на попытках полной оккупации Луганской и Донецкой областей, а украинские военные атаковали 3 склада горюче-смазочных материалов и станцию радиоэлектронной борьбы оккупантов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сводку Генерального штаба ВСУ .

Российские обстрелы

Российская Федерация, неся большие потери, продолжает вести захватническую войну. Продолжает применять тактику террора, пытаясь запугать население Украины, наносит удары, осуществляет обстрелы не только военных, но и гражданских объектов.

В течение этих суток российская федерация нанесла очередной массированный авиационный удар по территории Украины, в частности, по столице нашей страны, применив ударные БпЛА "Shahed-136/131". 29 из 31 дронов были уничтожены нашими защитниками.

К сожалению, есть пострадавшие среди гражданского населения, повреждены частные жилые дома, другая гражданская и административная инфраструктура.

В общем, в течение суток, противник нанес 44 авиационных и 1 ракетный удар, совершил около 20 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенных пунктах. Вероятность нанесения ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины и в дальнейшем остается высокой.

Ситуация на фронтах

Противник продолжает сосредотачивать основные усилия на попытках полной оккупации Луганской и Донецкой областей.

В течение суток подразделения сил обороны отбили 11 вражеских атак.

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка остается постоянной, признаков формирования наступательных группировок не обнаружено.

На Северском и Слобожанском направлениях противник продолжает сохранять военное присутствие в приграничных с Украиной районах. За эти сутки враг совершил неудачную попытку проникновения ДРГ через госграницу Украины в районе населенного пункта Зеленое Харьковской области.

Также, нанес авиационный удар в районе села Уды. Осуществил минометные и артиллерийские обстрелы населенных пунктов Янжуловка, Карповичи Черниговской области; Середина-Буда, Фотовиж, Большая Писаревка Сумской области.

На Купянском направлении противник в течение суток вел безуспешные наступательные действия западнее Масютовки Харьковской области и в направлении Новоселовского Луганской области.

Артиллерийским и минометным обстрелам противника подверглись Каменка, Новомлинск, Двуречная, Западное, Кисловка, Котляровка, Берестовое Харьковской области.

На Лиманском направлении в течение суток противник наступательных действий не проводил. Нанес авиационные удары в районах Белогоровки Луганской области и Ямполовки Донецкой области.

Артиллерийским обстрелам подверглись Невское, Белогоровка Луганской области и Спорное Донецкой области.

На Бахмутском направлении в течение суток противник наступательных действий не проводил.

Нанес авиационный удар в районе Веселого и ракетный - в районе Нью-Йорка Донецкой области.

От вражеских артиллерийских обстрелов пострадали Орехово-Васильевка, Богдановка, Хромовое, Ивановское, Белая Гора, Северное, Железное и Нью-Йорк Донецкой области.

На Авдеевском направлении противник вел наступательные действия в направлении Северного, успеха не имел. Нанес авиационные удары в районе Авдеевки.

Осуществил артиллерийские обстрелы населенных пунктов Авдеевка, Орловка, Первомайское, Нетайлово Донецкой области.

На Марьинском направлении наши защитники отбили все атаки противника в районе города Марьинка, а также в направлении населенных пунктов Победа и Новомихайловка.

Вместе с тем, враг нанес авиационный удар в районе населенного пункта Марьинка, артиллерийским обстрелам подверглись Георгиевка и Победа Донецкой области.

На Шахтерском направлении враг нанес авиационный удар в районе Большой Новоселки. Осуществил обстрелы населенных пунктов Угледар, Новоукраинка, Пречистовка, Золотая Нива и Шахтерское.

На Запорожском и Херсонском направлениях противник продолжает вести оборонительные действия. Нанес авиационный удар в районе Орехова Запорожской области.

Осуществил обстрелы населенных пунктов Зеленое Поле, Новополье, Темировка Донецкой области; Ольговское, Гуляйполе, Малая Токмачка, Новоданиловка, Орехов, Новоандреевка и Степное Запорожской области; Садовое, Камышаны, Кизомыс Херсонской области.

Потери врага

Авиация сил обороны за сутки нанесла 8 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники противника.

Подразделения ракетных войск и артиллерии в течение суток поразили 3 пункта управления, район сосредоточения живой силы противника, 4 артиллерийских подразделения на огневых позициях, зенитно-ракетный комплекс, 3 склада горюче-смазочных материалов и станцию радиоэлектронной борьбы.