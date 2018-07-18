Гройсман ініціює масштабні перевірки у зв'язку з контрабандою лісу

Гройсман вимагає від правоохоронців перевірити дані про контрабанду лісу

Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман ініціює масштабні перевірки підприємств лісової промисловості на предмет контрабанди лісу. Про це він заявив на засіданні Кабінету міністрів, передає кореспондент РБК-Україна.

Зокрема, Гройсман попросив Генеральну прокуратуру перевірити факти контрабанди лісу, а також звернувся до партнерів в Євросоюзі за інформацією про постачання українського лісу.

"У нас є різні види контрабанди. Один з них - контрабанда лісу. Є звіти міжнародних організацій. Жахливі факти. Я підписав звернення до Генеральної прокуратури з інформацією про правопорушення, і сьогодні пропоную прийняти рішення уряду, щоб Державна аудитслужба, ДФС, Національна поліція, Держгеокадастр почали ретельні перевірки всіх лісгоспів країни", - заявив Гройсман.

Він також зазначив, що причетні до незаконної вирубки та контрабанди лісу понесуть відповідальність.

Нагадаємо, раніше Гройсман заявив, що очікує звіти по боротьбі з контрабандою лісу через 3 місяці.