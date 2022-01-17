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Порошенко повернувся в Україну

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Київ, Понеділок 17 січня 2022 09:06
Порошенко повернувся в Україну Фото: колишній президент України Петро Порошенко (eurosolidarity.org)
Автор: Анастасія Рокитна

Колишній президент України Петро Порошенко прибув в Київ. Він проходить підозрюваним по справі державної зради.

Про це повідомляє РБК-Україна.

Порошенко прибув в Україну 17 січня. Про це свідчать дані Flightradar.

Порошенко повернувся в Україну

Де був Порошенко

Як говорив сам колишній президент, він перебував у Варшаві, де мав зустрічі з польськими політиками, щоб "сформувати потужну коаліцію на підтримку України і протидії Росії".

Зазначимо, 6 січня Печерський районний суд Києва заарештував все майно колишнього президента Петра Порошенка. Рішення прийнято у справі про державну зраду.

Що за справа про держзраду

Порошенку повідомили про підозру в державній зраді та сприянні терористичним організаціям.

"П’ятий Президент України підозрюється у тому, що він, діючи за попередньою змовою групою осіб, зокрема з числа представників вищого керівництва Російської Федерації, сприяв діяльності терористичних організацій "ЛНР" та "ДНР", - йдеться в повідомленні ДБР.

Раніше Порошенко заявив, що планує повернутися до України 17 січня, зустрітися з генеральним прокурором та прийти до суду.

Нагадаємо, Порошенку оголосили підозру у державній зраді у справі про контрабанду вугілля з ОРДЛО.

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