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Порошенко в Вашингтоне призвал поддержать членство Украины в НАТО

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Среда 07 декабря 2022 22:23
Порошенко в Вашингтоне призвал поддержать членство Украины в НАТО Фото: Петр Порошенко (eurosolidarity.org)
Автор: Сергей Новиков

Пятый президент Петр Порошенко, участвующий в форуме Международного демократического союза в Вашингтоне, призвал поддержать членство Украины в НАТО.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Порошенко, выступая на форуме.

По его словам, Украина стала щитом соседних государств и сейчас защищает европейские границы от российской агрессии.

"Я очень ценю сегодняшнее решение об одобрении поставки танков Leopard. 800 миллионов долларов, за которые сегодня проголосовал Конгресс в поддержку Украины, очень важны. Но нам нужно еще несколько вещей. Открыть двери в НАТО для Украины - это единственный возможный способ остановить войну в Европе "И давайте не будем избегать этого вопроса, давайте не будем говорить, что сейчас не время для обсуждения. Нет. Сейчас именно то время, чтобы открыть эту дверь", - заявил Порошенко.

Напомним, Международный демократический союз - глобальное объединение правоцентристских политических сил из 65 стран мира. Основателями IDU были премьер-министр Великобритании Маргарет Тэтчер, тогдашний вице-президент США Джордж Буш, мэр Парижа и впоследствии президент Франции Жак Ширак, канцлер Германии Гельмут Коль и многие другие партийные лидеры.

Среди партий-членов: Республиканская партия (США), Христианско-демократический союз (Германия), Консервативная партия (Великобритания). Главой организации является бывший премьер-министр Канады Стивен Гарпер.

Ранее РБК-Украина писала, что все 30 стран-членов НАТО поддерживают необходимость будущего вступления Украины в Североатлантический альянс.

Членство Украины в Североатлантическом альянсе справедливо , поскольку украинские силы находятся на том же уровне, что и в странах НАТО.

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Петр Порошенко НАТО
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