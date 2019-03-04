Порошенко звільнив свого радника

Порошенко звільнив Ігоря Уманського

Президент Украины Петр Порошенко уволил Игоря Уманского с должности своего советника. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт президент.

Порошенко подписал указ №50/2019.

"Освободить Уманского Игоря Ивановича от исполнения обязанностей советника президента Украины (вне штата)", - говорится в сообщении.

Напомним, в 2016 году бывший первый заместитель министра финансов Украины Игорь Уманский был назначен внештатным советником президента Петра Порошенко.

С октября 2014 по декабрь 2015 года Уманский занимал должность первого заместителя министра финансов Украины. Кроме того, с января 2008 по март 2010 года занимал аналогичную должность при главе Минфина Викторе Пинзенике, а после его отставки в 2009 году исполнял обязанности министра финансов.

В конце декабря 2018 года Порошенко уволил Ольгу Богомолец с должности своего советника. Соответствующий указ №433/2018 Порошенко подписал в среду, 19 декабря.

Добавим, что сегодня Порошенко уволил Олега Гладковского с должности первого заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны.