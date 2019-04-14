Порошенко звільнив Семочка

Президент України Петро Порошенко звільнив першого заступника голови зовнішньої розвідки Сергія Семочка. Про це він заявив на дебатах на НСК "Олімпійський", передає кореспондент РБК-Україна.

За словами Порошенка, він звільнив Семочка ще в п'ятницю, 12 квітня.

"У п'ятницю першого заступника голови Служби зовнішньої розвідки генерала Семочка звільнили з посади", - сказав він.

Нагадаємо, восени 2018 року журналісти з'ясували, що Семочко володіє нерухомістю на понад 200 млн гривень, а члени його сім'ї мають російське громадянство і періодично відвідують окупований Крим. Після резонансного розслідування СБУ відкрила кримінальне провадження за ч. 1 ст. 111 ( "Державна зрада"), в рамках якого перевіряла інформацію щодо Семочка.

Пізніше з'ясувалося, що він не проходив спеціальну перевірку перед призначенням на посаду. Також повідомлялося, що Семочко подав до Голосіївського районного суду Києва позов про захист честі, гідності і ділової репутації проти автора розслідування "Розвідкою по нирках" Лесі Іванової, ведучою програми "Наші гроші".

