Порошенко звільнив посла України в Узбекистані

Савченко обіймав посаду посла в Республіці Узбекистан з 2010 року

Президент Украины Петр Порошенко уволил Юрия Савченко с должности чрезвычайного и полномочного посла Украины в Республике Узбекистан. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на указ президента.

Соответствующий указ от 12 марта 2019 года опубликован на официальном сайте президента Украины.

"Уволить Савченко Юрия Васильевича с должности Чрезвычайного и Полномочного Посла Украины в Республике Узбекистан", - говорится в документе.

65-летний Савченко занимал должность чрезвычайного и полномочного посла Украины в Узбекистане с 2010 года.

Отметим, 7 декабря президент Украины уволил Александра Овчарова с должности чрезвычайного и полномочного посла Украины в Республике Сенегал и по совместительству посла в Габонской Республике, Республике Кот-д'Ивуаре и Республике Либерия.

Напомним, 12 декабря президент Украины президент Украины представил нового заместителя секретаря СНБО Сергея Кривоноса, который баллотировался на пост президента Украины на выборах 2019, но снял свою кандидатуру в пользу Петра Порошенко.