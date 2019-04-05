Порошенко звільнив першого заступника голови Держприкордонслужби

Президент України Петро Порошенко звільнив Серватюка Василя з посади першого заступника голови Державної прикордонної служби України. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Адміністрації президента.

Відповідний указ №101/2019 був підписан в четвер, 4 квітня. Причина звільнення в указі не вказана.

"Звільнити Серватюка Василя Миколайовича з посади першого заступника голови Державної прикордонної служби України", - йдеться в указі президента.

Фото: скріншот указу

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що президент Петро Порошенко звільнив заступника голови Служби безпеки України Сергія Базюка і призначив на цю посаду Владислава Косинського.

Крім того, президент України Петро Порошенко підписав закон про посилення соціального захисту дітей журналістів, які загинули під час виконання службових обов'язків.

Також президент підписав указ про відзначення у 2019 році Дня пам'яті та примирення, Дня перемоги над нацизмом у Другій світовій війні та 75-ї річниці вигнання нацистів з України.