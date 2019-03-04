Порошенко звільнив Гладковського

Порошенко 4 березня підписав указ про звільнення Гладковського

Президент Украины Петр Порошенко уволил Олега Гладковского с должности первого заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО). Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его сообщение, опубликованное в Twitter.

Порошенко утром, 4 марта, подписал указ об увольнении Гладковского.

"Сегодня утром перед отлетом в Николаев подписал указ об увольнении Олега Гладковского с должности первого заместителя секретаря СНБО. Так же он снят и с должности председателя Межведомственной комиссии по политике военно-технического сотрудничества и экспортного контроля", - заявил президент.

Также Порошенко публично обратился к Национальному антикоррупционному бюро Украины с призывом расследовать резонансные публикации по коррупционерам. Вечером президент планирует переговорить по телефону с руководством НАБУ по этому вопросу.

Напомним, ранее Порошенко поддержал приостановку полномочий Олега Гладковского.

В расследовании журналистов программы Bihus.info говорилось, что заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны Олег Гладковский, его сын Игорь с другом и действующий директор "Укроборонпрома" Павел Букин являются участниками схемы по хищениям в оборонном комплексе Украины.

Расследователи утверждают, что заместитель секретаря СНБО Олег Гладковский является близким другом президента, а еще один участник схем Виталий Жуков, который уволился из "Укроборонпрома" в 2014 году, имел доступ к графику производства и потребностей заводов и договаривался о цене.

Тогда в "Укроборонпроме" заявили, что журналистское расследование содержит манипуляции. А информация о причастности Гладковского и руководства концерна к хищениям взята из закрытых данных уголовных дел.