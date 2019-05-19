Порошенко звільнив Демчину з посади першого заступника глави СБУ

Діючий президент України Петро Порошенко звільнив Павла Демчину із посади першого заступника голови Служби безпеки України. Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на сайт адміністрації глави держави.

Відповідний указ № 280/2019 Порошенко підписав у суботу, 18 травня.

"Звільнити Демчину Павла Володимировича з посади першого заступника голови Служби безпеки України - начальника Головного управління по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю Центрального управління Служби безпеки України", - йдеться у документі.

Також указом № 279 президент звільнив Дмитра Ярмака із посади Уповноваженого президента України з питань контролю за діяльністю СБУ.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що Павло Демчина подав у відставку. Заяву про звільнення він написав 17 травня.

Зазначимо, раніше НАБУ підготувало Демчині підозру в незаконному збагаченні. За даними слідства, в період з 26 квітня 2015 по 31 грудня 2016 року сума придбаних активів і витрат Демчини склала не менше 6,4 млн гривень. У той же час офіційний дохід його і членів його сім'ї склав 2,6 млн гривень. Таким чином, слідство не знайшло доказів законності придбання активів на 3,76 млн гривень.

Пізніше суд відмовив ГПУ в наданні доступу до документів Національного антикорупційного бюро і САП у кримінальному провадженні про можливе незаконне збагачення Павла Демчини.