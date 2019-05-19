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Порошенко звільнив Демчину з посади першого заступника глави СБУ


Раніше Демчина подав заяву на звільнення

Діючий президент України Петро Порошенко звільнив Павла Демчину із посади першого заступника голови Служби безпеки України. Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на сайт адміністрації глави держави.

Відповідний указ № 280/2019 Порошенко підписав у суботу, 18 травня. 

"Звільнити Демчину Павла Володимировича з посади першого заступника голови Служби безпеки України - начальника Головного управління по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю Центрального управління Служби безпеки України", - йдеться у документі.

Також указом № 279 президент звільнив Дмитра Ярмака із посади Уповноваженого президента України з питань контролю за діяльністю СБУ.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що Павло Демчина подав у відставку. Заяву про звільнення він написав 17 травня.

Зазначимо, раніше НАБУ підготувало Демчині підозру в незаконному збагаченні. За даними слідства, в період з 26 квітня 2015 по 31 грудня 2016 року сума придбаних активів і витрат Демчини склала не менше 6,4 млн гривень. У той же час офіційний дохід його і членів його сім'ї склав 2,6 млн гривень. Таким чином, слідство не знайшло доказів законності придбання активів на 3,76 млн гривень.

Пізніше суд відмовив ГПУ в наданні доступу до документів Національного антикорупційного бюро і САП у кримінальному провадженні про можливе незаконне збагачення Павла Демчини.

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