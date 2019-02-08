Порошенко затвердив перелік окупованих населених пунктів

Перелік затверджено у відповідності до закону про реінтеграцію Донбасу

Президент Украины Петр Порошенко утвердил уточненный перечень оккупированных населенных пунктов. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на президентский указ.

В документе говорится, что границы и перечень временно оккупированных районов, городов, поселков и сел Донецкой и Луганской областей утверждаются согласно закону об особенностях государственной политики по обеспечению суверенитета на оккупированном Донбассе.

С полным перечнем можно ознакомиться по ссылке.

Напомним, в январе Кабинет министров Украины утвердил окончательный перечень населенных пунктов, где до мая 2018 года проходила Антитеррористическая операция. В этот список вошли вся Донецкая и Луганская области, а также Изюмский район Харьковской области.

Отметим, летом Кабмин исключил три населенных пункта на Донбассе из списка оккупированных. Из перечня неподконтрольных убрали поселки Гладосово и Травневое в Донецкой области, а также Новоалександровку Луганской области. Они включены в список населенных пунктов на линии разграничения.