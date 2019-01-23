Кабмін остаточно уточнив список населених пунктів, де проходила АТО

Ілюстративне фото (doneck-news com)

До переліку увійшли вся Донецька та Луганська області, а також Ізюмський район Харківської області

Кабінет міністрів України затвердив остаточний перелік населених пунктів, де до травня 2018 року проходила Антитерористична операція (АТО). Відповідні документи є у розпорядженні РБК-Україна.

В уряді відзначають, що у зв'язку зі зміною 30 квітня 2018 року формату антитерористичної операції і початком операції Об'єднаних сил на Донбасі по забезпеченню національної безпеки і оборони, стримування збройної агресії Росії передбачено затвердження переліку населених пунктів, на території яких проходила АТО.

Зазначимо, до переліку увійшли вся Донецька та Луганська області, а також Ізюмський район Харківської області.

Фото: розпорядження Кабміну

Нагадаємо, влітку Кабмін прибрав три населених пункти на Донбасі зі списку окупованих. Зокрема, з переліку непідконтрольних прибрали селища Гладосове і Травневе в Донецькій області, а також Новоолександрівку Луганської області. Дані населені пункти включено до списку тих, що перебувають на лінії розмежування.

Відзначимо, в лютому минулого року уряд також уточнював перелік непідконтрольних населених пунктів в зоні АТО.