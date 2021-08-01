Порошенко: Україні потрібні гарантії безпеки і план дій щодо членства в НАТО

"Україні потрібні скоріше не гроші, а гарантії. І в першу чергу не гарантії газового транзиту, чи допомога в зеленій енергетиці. Нам необхідні чіткі гарантії безпеки і незалежності. А це - членство в НАТО. Стаття Путіна зайвий раз переконує у тому, що обіцяти туманну перспективу вступу України до Альянсу вже замало. Наші мрії та обіцянки партнерів мають матеріалізуватися в конкретний проект, і такий проект називається Планом дій щодо членства", - заявив Порошенко.

За його словами, план очевидно потребує часу для виконання, і на цей період Україна вправі розраховувати на проміжні безпекові угоди з партнерами.

Порошенко також застерігає західних політиків від надмірного захоплення політикою умиротворення та закликав їх пам’ятати уроки нещодавньої європейської історії і не вірити інформаційним маніпуляціям Путіна.

"Путін не міг собі відмовити у задоволенні зайвий раз плюнути в очі західним прибічникам політики умиротворення агресора, яких уроки Мюнхена-38 нічому не навчили. Вони, напевно, не читали російського історика Ключевського, який писав: "Історія не вчителька, а наглядачка: вона не навчає, а тільки карає за незнання уроків", - додав він.

На його переконання, одкровення Путіна - важливий момент, аби Захід і Україна як невід’ємна частина європейської цивілізації зрозуміли, якою є правильна відповідь на російські зазіхання.

"Як п’ятого президента України, як зрештою лідера демократичної проєвропейської опозиції, мене не може не турбувати домовленість між США і Німеччиною щодо "Північного потоку-2". Це дуже схоже на Будапештський меморандум, фіктивними гарантіями якого ми "користуємося" вже восьмий рік. Очевидно, що "Північний потік-2" - загроза і для України, і для Об’єднаної Європи, і для всієї трансатлантичної спільноти", - переконаний Порошенко.