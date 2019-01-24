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Порошенко попередив про загрозу популізму в передвиборний період

Новини » Вибори 2019    24.01.2019 - 11:47
Порошенко попередив про загрозу популізму в передвиборний період
Фото: Петро Порошенко (president.gov.ua)

Порошенко застеріг від досвіду Венесуели, де популістська політика "призвела до катастрофічних наслідків"

Президент України Петро Порошенко заявив про загрозу популізму у передвиборний період в Україні і застеріг від досвіду Венесуели, де, за його словами, така політика призвела до катастрофічних наслідків. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу глави держави.

Порошенко підкреслив, що зараз в Україні "величезна небезпека популізму".

"Зараз у нас величезна небезпека популізму. Ті, хто хоче зрозуміти, що значить декларувати фіксовану ціну нижче ринку на певний продукт для людей - це те, що Чавес і Мадуро робили в Каракасі, Венесуела", - заявив Порошенко під час виступу на "Українському сніданку" в Давосі.

Крім того, він пообіцяв надалі дотримуватися курсу реформ.

"Я як президент зроблю все, щоб забезпечити незворотність прогресу, щоб зробити неможливим повернення до Російської імперії. Це неприпустимо", - підкреслив глава держави, додавши, що Україна хоче побудувати здорову західну економіку на основі підприємництва, малих і середніх підприємств". За його словами, "західний рівень життя вимагає західної економіки".

Нагадаємо, Петро Порошенко сьогодні, 24 січня, виступив на "Українському сніданку" в Давосі в рамках відвідування Всесвітнього економічного форуму.

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