Порошенко про загрози для Білорусі: червоних ліній для Путіна не існує

фото: Петро Порошенко (eurosolidarity.org)

Порошенко переконаний, Білорусь потребує захисту від агресивного зовнішнього тиску

Кремль може скористатись політичною дестабілізацією у Білорусі, оскільки у 2014 році зробив це з Україною, анексувавши Крим та розв’язавши війну на Донбасі. Тому перш за все Білорусь потребує захисту від агресивного зовнішнього тиску. Про це п’ятий президент, лідер партії "Європейська солідарність" Петро Порошенко в інтерв’ю "Настоящему времени".

"Позиція, яка є надзвичайно важливою зараз - це захистити Білорусь від спроби впливу на ті процеси, які відбуваються в країні, спроби впливу ззовні. В першу чергу не допустити впливу з боку Російської Федерації. Ми говоримо не тільки про якесь військове втручання, про яке сьогодні не говорить лише лінивий. Я думаю, що білоруси не приймуть таку атаку на їхній суверенітет, на державну незалежність. Попри те, що постійно приходить інформація про пересування частин Росгвардії, особового складу, автомобілів, бронетранспортерів. Я дуже сподіваюся і молюся, щоб цього не відбулося", - сказав Порошенко.

Крім того, додає Порошенко, є певні безпекові виклики. Наприклад, ситуація з вагнеровцями.

"Що таке вагнеровці - мені як п’ятому президенту і Верховному Головнокомандувачу Збройних сил України дуже добре відомо, бо у 2014-му році російські найманці тисячами заходили в Україну, розстрілюючи мирне населення, застосовуючи зброю. Де-факто до підтягування в серпні 2014-го року регулярних ЗСУ Російської Федерації, в тому числі російські десантники були нашими воїнами захоплені в полон і представлені світу. Сьогодні ці інструменти у зовнішній політиці Росії є надзвичайно небезпечними не лише для України. Вони небезпечні для Сирії, Лівії, Африки й практика показує, що вони можуть бути небезпечні та для Білорусі", - додає Порошенко.

За його словами, Путін продемонстрував широкий спектр своїх безвідповідальних дій, коли він розпочав надзвичайно небезпечну не лише для України анексію Криму і агресію на Сході.

"Це було надзвичайно небезпечно для ситуації глобальної безпеки у світі, коли країна - постійний член РБ ООН своїми безвідповідальними діями зруйнувала всю повоєнну систему глобальної безпеки у світі, зруйнувала передбачувану ситуацію для самої Росії. Бо були вкрадені і перспектива росту, і напрямки демократичного розвитку, і зроблено неможливою участь Росії у Великій сімці", - нагадав Порошенко.

Порошенко переконаний, криваві уроки анексії Криму і агресії на Донбасі, та висока ціна, яку Росія заплатила і ще заплатить за абсолютно безвідповідальні дії, мали б зупинити Путіна від подальших агресивних планів.

"Але на сьогодні червоних ліній для Путіна не існує. Він може піти на все", - застерігає Порошенко.

Зазначимо, сьогодні вранці силовики розігнали протестувальників, які зібралися біля заводу МТЗ у Мінську, щоб підтримати працівників, які вийшли на страйк. Серед протестувальників були й працівники заводу, яких звільнили за підтримку страйку.

Нагадаємо, сьогодні в Білорусі продовжується загальнонаціональний страйк, який оголосили 16 серпня; сьогодні на страйк вийшли шахтарі "Білоруськалій".

Додамо, діючий президент Білорусі Олександр Лукашенко пригрозив учасникам страйку силовими заходами, якщо вони "підуть громити".