Порошенко переконаний, що ЄС продовжить санкції проти Росії

Порошенко провів зустріч з Туском
На червневому саміті санкції ЄС проти РФ у зв’язку з невиконанням Мінських угод точно будуть продовжені. Про це написав у Twitter президент України Петро Порошенко після зустрічі з главою Європейської Ради Дональдом Туском.
За словами Порошенка, питання продовження санкцій проти РФ було одним з головних на зустрічі сторін.
"Значну увагу під час зустрічі з Дональдом Туском було приділено продовженню санкцій. І та наша робота, яка була зроблена за останні місяці, дає нам підстави для оптимізму, що на червневому саміті санкції ЄС проти РФ у зв’язку з невиконанням Мінських угод точно будуть продовжені", - написав він.
Нагадаємо, сьогодні міністр закордонних справ Павло Клімкін заявив, щоб припинити видачу російських паспортів на Донбасі, необхідно ввести масштабні санкції проти Росії у вигляді системної відповіді.