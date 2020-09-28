У Порошенка вимагають створити ТСК у справі "вагнерівців" на засіданні 29 вересня

"Європейська солідарність" вимагає на найближчому засідання Верховної ради України створити тимчасову слідчу комісію з розслідування справи "вагнерівців".

Про це на засіданні погоджувальної ради заявив співголова фракції Артур Герасимов, передає сайт політсили.

"Українці, в першу чергу родичі загиблих героїв, вимагають знати всю правду: чому злочинці уникли покарання? "Європейська солідарність", відповідно до 223 статті Регламенту, вимагає негайно розглянути петицію і прийняти рішення про створення ТСК вже завтра, 29 вересня", - заявив Герасимов.

Він також висловив співчуття з приводу трагедії літака під Чугуєвом і нагадав, що серед загиблих був Олександр Скочков, син загиблого під Луганськом внаслідок теракту російських найманців у 2014 році.

"Європейська солідарність" висловлює найщиріші співчуття родинам загиблих у страшній авіакатастрофі військового літака АН-26 на Харківщині. Серед загиблих курсантів був двадцятирічний Олександр Скочков, син капітана Ігоря Скочкова, який був штурманом збитого над Луганськом влітку 2014 року ІЛ-76. Нагадаю, винні у цьому теракті російські найманці мали ще влітку опинитись за ґратами", - сказав Герасимов.

Нагадаємо, раніше генеральний прокурор Ірина Венедіктова повідомила, що ДБР відкрило кілька справ через зрив можливої операції щодо "вагнерівців".

Йдеться про інцидент в липні-серпні 2020 року, коли в Білорусі затримали понад 30 бойовиків приватної військової компанії "Вагнера", яких, попри позицію України, видали російській стороні.

Як писало РБК-Україна, раніше петиція з вимогою створити парламентську ТСК по справі "вагнерівців" зібрала необхідні 25 тисяч голосів.