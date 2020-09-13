Петиція з вимогою створити ТСК по справі "вагнерівців" зібрала необхідну кількість голосів

Фото: Верховна рада (РБК-Україна)

Автори петиції переконані, слідча комісія Ради наразі є єдиним інструментом, за допомогою якого можна знайти відповіді на питання

Петиція з вимогою створити парламентську ТСК по справі "вагнерівців" зібрала 25 тисяч голосів. Відповідно до закону "Про звернення громадян", розгляд електронної петиції здійснюється невідкладно, але не пізніше десяти робочих днів з дня оприлюднення інформації про початок її розгляду.

Про це йдеться на сайті електронних петицій.

Як відомо, петицію 7 вересня зареєстрували члени родин українців, які загинули внаслідок терористичних актів, скоєних на Донбасі російськими найманцями.

Автор звернення - вдова Героя України, командира літака АН-30Б, що був збитий російськими найманцями у червні 2014 року, Костянтина Могилка Віталіна Тарасова.

Серед ініціаторів також мати загиблого в літаку Іл-76 14 червня 2014 року Віталія Бондаренка Ніна Бондаренко; батько загиблого в Іл-76 Павла Ніконова Сергій Ніконов; дружина Олександра Котова, який загинув у збитому літаку ІЛ-76, Тетяна Котова.

"Ми, родичі й близькі українських воїнів, які загинули, захищаючи Україну у найбільш важкий період російські агресії, з гірким подивом читаємо в різноманітних ЗМІ шокуючу інформацію про те, що операція з вивезення в Україну російських найманців, бійців ПВК "Вагнер" була зірвана. Це не просто бійці одіозного підрозділу найманців. Це люди, які вбивали наших рідних, воювали проти нашої армії на Донбасі в 14-15 роках. Це військові злочинці, які вчинили безліч кривавих злочинів на території України. Частина з яких стали найбільш трагічними сторінками цієї війни", - зазначається у петиції.

На думку авторів петиції, слідча комісія Верховної ради наразі є єдиним інструментом, за допомогою якого можна знайти відповіді на питання.

Автори петиції вимагають справедливості і встановлення істини, а також відповіді на питання: хто винен у тому, що бойовики, на чиїх руках кров українських солдатів, українських військових і льотчиків, хто і чому "злив" інформацію, і таким чином зірвав затримання.

"Ми вимагаємо притягнути до відповідальності тих, хто поставив під загрозу життя українських розвідників, які працювали над цією операцією", - резюмували в петиції.

Нагадаємо, секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що в Раді нацбезпеки і оборони не було ніякої інформації про операцію щодо "вагнерівців". Служба безпеки України раніше спростовувала проведення такої спецоперації.

У липні в Білорусі затримали понад 30 найманців, серед яких були бойовики, які воювали на Донбасі. Україна надсилала запит на їх екстрадицію, але Мінськ вирішив видати їх Москві.