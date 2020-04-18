У Порошенка вимагають негайно скликати РНБО через екологічну катастрофу

Ілюстративне фото (eurosolidarity.org)

На думку Ар'єва, перевищення рівня небезпечних речовин у повітрі загрожує значними ускладненнями у розвитку епідемії коронавірусу

Пожежі у Київській та Житомирській областях, можуть бути спричинені не тільки недбалістю паліїв трави, а й диверсіями, тому президент має негайно скликати РНБО й ухвалити план відповідних заходів. Про це у відеозверненні заявив народний депутат від фракції "Європейська солідарність" Володимир Ар’єв, передає РБК-Україна.

Він також наголосив, що суттєве перевищення рівня небезпечних речовин у повітрі загрожує значними ускладненнями у розвитку епідемії коронавірусу.

"Київ вже котрий день в диму. Київська та Житомирська області так само. Рівень забруднення повітря перевищує гранично допустимі межі у п’ять-шість разів. І це є не лише наслідком дурості тих, хто випалює траву на полях. Судячи з кількості джерел загоряння, обсягів і загалом картини того, що відбувається, - не виключено, що деякі підпали чиняться умисно. Особливо у зоні відчуження", - припускає Ар’єв.

На його думку, ситуація є дуже небезпечною в умовах епідемії.

"Це розуміють у світі. Про це попереджають. На жаль, українська влада поки належним чином не зреагувала на ту небезпеку, яка існує сьогодні. Небезпеку в тому числі від можливих диверсійних дій. Треба негайно скликати Раду національної безпеки та оборони. Партія "Європейська солідарність" вже котрий день на цьому наголошує", - додав Ар’єв.

Політик закликав президента негайно відреагувати на загрози, пов’язані із пожежами.

"Треба діяти й діяти негайно. Треба негайно зробити все можливе для того, щоб погасити пожежі, для того, щоб контролювати ситуацію в Києві та області. Особливо в зоні відчуження ЧАЕС. Для того, щоб розробити антидиверсійні дії. І відповідно почати нарешті штрафувати тих, хто зумисно підпалює траву на полях. Без цього ситуація буде тільки погіршуватись. І якщо президент найближчими днями не скличе РНБО і не вживатиме серйозних дій, то це відіб'ється на здорові й житті українців", - резюмує Ар’єв.

Нагадаємо, раніше у Державній службі з надзвичайних ситуацій повідомили, що пилова буря в Києві, яка обрушилася на столицю 16 квітня, стала першою за останні кілька десятиліть.

Також повідомлялося, що забруднення повітря в Києві 16 квітня у 2-3 рази перевищувала норму.