Порошенко вимагає терміново розслідувати факти про зловживання в оборонці

У Порошенка вважають, що розслідувати починати треба вже сьогодні

Президент Украины Петр Порошенко требует срочного расследования фактов злоупотребления в оборонпроме. Об этом в эфире программы "Свобода слова" заявил председатель фракции партии "Блок Петра Порошенко" Артур Герасимов.

Он также подчеркнул, что расследовать начинать надо уже сегодня. "Где НАБУ, где Сытник?! Порошенко действовал как сильный политический лидер, потому что был уволен Гладковский и сразу пошло обращение к НАБУ", – сказал председатель фракции.

По мнению Герасимова, увольнение Гладковского нельзя признавать ни как признание вины, ни признание того, что журналистское расследование является "фейком". Вместе с тем, он подчеркнул, что расследование должно проводить НАБУ, потому что ему доверяют люди и оно никому неподконтрольно.

"Поэтому НАБУ должно провести срочное расследование, потому что общество должно знать правду", – добавил глава фракции.

Герасимов также обратил внимание на то, что ни один представитель предыдущей власти не увольнял с должностей подозреваемых лиц.

"Они всегда защищали своих до последнего. Тимошенко даже сейчас защищает Мангера, как когда-то защищала Лозинского", – отметил парламентарий.

Герасимов подчеркнул, что позиция президента заключается в том, что армия является высшей ценностью государства. "Тому, кто воровал в армии – будет сидеть в тюрьме. Никакие должности и никакие дела его не спасут!", – подчеркнул глава фракции.

Он также отметил, что во время избирательной кампании "бьют" именно по восстановленной армии: "Наконец-то в стране. И я ненавижу гадов, которые занимаются политиканством на государстве и политиканством на наших успехах. И больше всего занимаются критикой и политиканством те, кто эту армию разворовывал и разваливал. И нападают на того, кто эту армию восстановил".

Также глава фракции БПП обратил внимание на то, что Порошенко потратил 500 миллионов грн собственных сбережений на восстановление украинской армии.

"Например, на восстановление сети ПВО вокруг Киева, которую эти "честные" персонажи развалили и разворовали. Временная следственная комиссия Верховной рады доказала причастность "честного товарища" Гриценко к разворовыванию армии в правительствах Тимошенко, Януковича и еще пять лет, когда он был руководителем парламентского комитета по вопросам Нацбезопасности и обороны", – сказал Герасимов.