Порошенко вимагає терміново розслідувати факти про зловживання в оборонці

Фото: Артур Герасимов (solydarnist.org)

У Порошенка вважають, що розслідувати починати треба вже сьогодні

Президент України Петро Порошенко вимагає його термінового розслідування фактів про зловживання в оборонпромі. Про це в ефірі програми "Свобода слова" заявив голова фракції партії "Блок Петра Порошенка" Артур Герасимов.

Він також наголосив, що розслідувати починати треба вже сьогодні. "Де НАБУ, де Ситник?! Порошенко діяв як сильний політичний лідер, тому що було звільнено Гладковського і відразу пішло звернення до НАБУ", – сказав голова фракції.

На переконання Герасимова, звільнення Гладковського не можна визнавати ані як визнання провини, ані визнанням того, що журналістське розслідування є "фейком". Водночас, він наголосив, що розслідування має проводити НАБУ, бо йому довіряють люди і воно нікому непідконтрольне.

"Тому НАБУ має провести термінове розслідування, бо суспільство має знати правду", – додав голова фракції.

Герасимов також звернув увагу на те, що жоден представник із попередньої влади не звільняв з посад підозрюваних осіб.

"Вони завжди захищали своїх до останнього. Тимошенко навіть зараз захищає Мангера, як колись захищала Лозинського", – зазначив парламентар.

Герасимов наголосив, що позиція президента полягає у тому, що армія є найвищою цінністю держави. "Тому, хто крав на армії – буде сидіти в тюрмі. Жодні посади і жодні чини його не врятують!", – підкреслив голова фракції.

Він також наголосив, що під час виборчої кампанії "б'ють" саме по відновленій армії: "Яка є нарешті в країні. І я ненавиджу гадів, які займаються політиканством на державі і політиканством на наших успіхах. І найбільше займаються критикою і політиканством ті, хто цю армію розкрадав і розвалював. І нападають на того, хто цю армію відновив".

Також голова фракції БПП звернув увагу на те, що Порошенко витратив 500 мільйонів грн власних заощаджень на відновлення української армії.

"Наприклад, на відновлення мережі ПВО навколо Києва, яку ці "чесні" персонажі розвалили і розікрали. Тимчасова слідча комісія Верховної ради довела причетність "чесного товариша" Гриценка до розкрадання армії в урядах Тимошенко, Януковича і ще п'ять років, коли він був керівником парламентського комітету з питань Нацбезпеки та оборони", – сказав Герасимов.