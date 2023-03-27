Порошенко: надо сделать так, чтобы монстр войны, выпущенный Путином, сожрал его режим

Пятый президент Петр Порошенко заявил, что Запад должен экономически обескровить российский режим. Для Владимира Путина война против Украины должна стать предвыборной стратегией, но отсутствие денег и обеднение россиян пошатнет позиции российского диктатора.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Порошенко в колонке The Globe and Mail.

"Следующий год принесет новые испытания. Ключевыми станут выборы в США и Европейском Союзе, и Путин столкнется с собственными выборами, на которых он будет представлять себя защитником России. Война станет его избирательным флагом на родине. Мир должен выбить этот козырь из его рук. этого мир должен отрезать остальные российские банки от SWIFT и заморозить все международные платежи Путина", - заявил Порошенко.

По его мнению, все замороженные российские активы должны быть сосредоточены в прозрачном фонде под надзором США и ЕС, чтобы обеспечить прозрачность и предотвратить их попадание в руки коррумпированных чиновников. Этот фонд должен быть полностью посвящен поддержке Украины.

"Нужно прекратить какую-либо зависимость от российской нефти и газа. Глобальный рынок доказал, что способен адаптироваться к санкциям против России без существенного потрясения. Доля России в мировой добыче нефти составляет примерно 10 процентов, и ее могут среди прочих заменить Объединенные Арабские Эмираты" и Саудовская Аравия", - добавил Порошенко.

Он констатирует: в результате замораживания активов и санкций центральный банк России теперь хранит лишь около 120 млрд. долларов США в своих валютных резервах по сравнению с около 650 млрд. долларов США до войны.

"Даже этот баланс может быть исчерпан до конца года, если текущие тенденции сохранятся. Из-за серьезной нехватки денег Путин отдаст приоритет расходам на свою священную войну и будет просить россиян о терпении. Это означает возможность, что Путин будет выглядеть слабым и неуспешным в своих достижениях перед своими соотечественниками. Мы должны воспользоваться этой возможностью внутренних потрясений", - подчеркнул Порошенко.

Второе: для России следует установить квоту на поставку и ценовой предел на сжиженный природный газ, который был золотой жилой для кремля, добавляет политик.

"Третье: Суэцкий канал должен быть закрыт для нефтяных и нефтеперерабатывающих грузов российского происхождения, заставляя российские корабли использовать путь вокруг Африки, который стоил бы дороже и съедал прибыль", - пишет Порошенко.

Кроме того, поток из южной ветки нефтепровода "Дружба", который поставляет российскую нефть в Словакию, Венгрию и Чехию и дает России примерно 4 млрд долларов США ежегодно, должен быть остановлен.

"И пятое: вторичные санкции должны быть введены для тех, кто покупает нефть, транспортируемую российским теневым танкерным флотом, позволяющим Москве обойти экспортные ограничения. Эти корабли следует идентифицировать как российские не по их флагу, а по настоящим владельцам", - отмечает Порошенко.