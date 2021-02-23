Порошенко: Стерненка засудили за те, що захищав Одесу від прокремлівської агентури

За його словами, особам, проти яких запроваджені санкції за фінансування тероризму, досі не вручені підозри. Натомість влада системно переслідує патріотів, волонтерів і ветеранів.

"Представникам п’ятої колони, щодо яких впроваджено санкції за фінансування тероризму, не пред’явлено підозру і не обрано запобіжний захід. Натомість українського патріота Стерненка засудили до семи років ув’язнення. За що? Насправді за те, що захищав Одесу від прокремлівської агентури й протидіяв планам зі створення Новоросії", - заявив Порошенко.

Порошенко також вимагає від президента усунути вплив п’ятої колони на ДБР, прокуратуру та суди.

"Верховна рада має негайно ухвалити ініційовану нами постанову про припинення політичних репресій щодо ветеранів, добровольців, волонтерів і усіх патріотів. Рівно як і ініційований нами законопроект про відповідальність за колабораціонізм", - резюмував Порошенко.