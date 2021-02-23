Порошенко: Стерненко осудили за то, что защищал Одессу от кремлевской агентуры

По его словам, лицам, против которых введены санкции за финансирование терроризма, до сих пор не вручены подозрения. Зато власть системно преследует патриотов, волонтеров и ветеранов.

"Представителям пятой колонны, в отношении которых введены санкции за финансирование терроризма, не предъявлены подозрения и не избрана мера пресечения. Зато украинского патриота Стерненко приговорили к семи годам заключения. За что? На самом деле за то, что защищал Одессу от кремлевской агентуры и противодействовал планам по созданию Новороссии", - заявил Порошенко.

Порошенко также требует от президента остановить влияние пятой колонны на ГБР, прокуратуру и суды.

"Верховная рада должна немедленно принять инициированное нами постановление о прекращении политических репрессий в отношении ветеранов, добровольцев, волонтеров и всех патриотов. Ровно, как и инициированный нами законопроект об ответственности за коллаборационизм", - резюмировал Порошенко.