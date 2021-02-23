Порошенко: Стерненко осудили за то, что защищал Одессу от кремлевской агентуры

Приговор активисту Сергею Стерненко - это не просто выборочное правосудие. Это следствие влияния приспешников Виктора Януковича на нынешнюю власть.
Об этом заявил пятый президент, лидер "Европейской солидарности" Петр Порошенко в Facebook.
По его словам, лицам, против которых введены санкции за финансирование терроризма, до сих пор не вручены подозрения. Зато власть системно преследует патриотов, волонтеров и ветеранов.
"Представителям пятой колонны, в отношении которых введены санкции за финансирование терроризма, не предъявлены подозрения и не избрана мера пресечения. Зато украинского патриота Стерненко приговорили к семи годам заключения. За что? На самом деле за то, что защищал Одессу от кремлевской агентуры и противодействовал планам по созданию Новороссии", - заявил Порошенко.
Порошенко также требует от президента остановить влияние пятой колонны на ГБР, прокуратуру и суды.
"Верховная рада должна немедленно принять инициированное нами постановление о прекращении политических репрессий в отношении ветеранов, добровольцев, волонтеров и всех патриотов. Ровно, как и инициированный нами законопроект об ответственности за коллаборационизм", - резюмировал Порошенко.
Напомним, активиста приговорили к 7 годам и трем месяцам лишения свободы по делу похищения человека. У активиста конфискуют половину имущества.
Ранее Стерненко вручили подозрение в умышленном убийстве и незаконном ношении холодного оружия.
Отметим, в 2018 году на Стерненко было совершено сразу три покушения. В ходе третьего, 24 мая, погиб нападающий. Полиция расследует гибель нападающего как умышленное убийство. Сам Стерненко утверждает, что защищался.