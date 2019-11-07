Порошенко у Станиці Луганській: розведення відбулося лише з українського боку

Лідер "Європейської солідарності", народний депутат Петро Порошенко відвідав Станицю Луганську, та пересвідчився, що розведення відбулося лише з українського боку. Про це він написав на своєму Facebook.

"З мосту в Станиці Луганській видно позиції бойовиків. Хотів сам переконатися, що розведення відбулося не лише з українського боку. Однак після спілкування з військовими і місцевими мешканцями зрозумів – насправді на тому боці бойовики лише перевдягнулися у цивільне, і досі зі зброєю лишаються на позиціях. Моя стійка позиція – ми маємо захищати людей з прифронтових районів і не маємо права віддавати ворогу ані сантиметра української землі", - написав Порошенко.

"Ніхто так, як моя команда не хоче миру, але справжній мир настане тоді, коли російські війська заберуться з нашої землі, і Україна відновить контроль над кордоном", - додав він.