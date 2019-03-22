Порошенко став на бік Йованович у скандалі з Луценком

Президент України Петро Порошенко повністю підтримує американського посла США Марі Йованович як представника країни-союзника. Відповідну заяву він зробив на тлі скандальних звинувачень генпрокурора Юрія Луценка, передає кореспондент РБК-Україна.

Порошенко зазначив, що високо цінує партнерство з США, а також підкреслив важливу роль посла Марі Йованович в просуванні українсько-американських відносин.

"Вона, як представник США і президента Сполучених Штатів Дональда Трампа, великого друга України, має повну мою підтримку", - додав президент.

Нагадаємо, раніше генпрокурор Юрій Луценко в інтерв'ю The Hill повідомив, що Йованович нібито передавала йому так званий "список недоторканних", від переслідування яких слід утриматися.

В самому посольстві виступили з спростуванням цієї заяви.

"Заяви генерального прокурора України не відповідають дійсності та спрямовані на ослаблення репутації посла Йованович", - повідомили в посольстві і додали, що США продовжать підтримку боротьби з корупцією в Україні.