Порошенко: США не будуть проводити зустрічі з РФ до звільнення моряків

За словами Порошенка, Майк Пенс запевнив у твердій позиції США з даного питання

Представители США не будут проводить встречи на высшем уровне с российской стороной до освобождения захваченных украинских моряков. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента Петра Порошенко.

По его словам, на Мюнхенской конференции по безопасности вице-президент США Майк Пенс заверил, что руководство США отменило все встречи с представителями России после захвата украинских моряков.

"И пока Россия не отпустит наших моряков - встреч не будет, - подчеркнул Порошенко.

Напомним, ранее замглавы Администрации президента Украины Константин Елисеев заявил, что Совет министров иностранных дел ЕС одобрил "азовский пакет" санкций против Российской Федерации.

Предполагается, что новые санкции против России введут в действие через несколько недель, они будут персональными. Ожидается, что сегодня о соответствующем решении объявит верховный представитель Евросоюза по иностранным делам Федерика Могерини. До этого она заявила, что Евросоюз примет единогласное решение по новым санкциям против России в ближайшие недели.