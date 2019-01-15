Фото: Андрій Парубій (РБК-Україна, Віталій Носач)

Спікер ВР вважає, що це допоможе Австрії більше дізнатись про українську культуру, мистецтво та історію

В Австрії проголосили 2019-й роком України. Про це повідомив голова Верховної ради Андрій Парубій під час зустрічі з головою Національної ради республіки Австрія Вольфгангом Соботкою, передає кореспондент РБК-Україна.

За словами Парубія, це допоможе Австрії більше дізнатись про українську культуру, мистецтво та історію.

"Ми проговорили співпрацю між нашими країнами. Ми домовились надалі розвивати наші міжпарламентські відносини у визначенні багатьох викликів і в збільшенні культурних контактів між нашими країнами. 2019 рік в Австрії проголошено роком України. Там відбуватимуться дні української культури. Я впевнений, це допоможе Австрії більше дізнатись про українську культуру та мистецтво, українську історію", - повідомив спікер ВР.

Він також наголосив, що Австрія підтримує Україну впродовж останніх п'яти років.

"Усі 5 років Австрія твердо підтримує позицію санкцій проти РФ і засуджує агресивні дії РФ як у Криму, так і на сході України. Особливо важлива для нас була швидка реакція Австрії на чергові агресивні дії РФ в Азовському морі, в Керченській протоці наприкінці минулого року. Голова парламенту запевнив мене, що Австрія і надалі буде дотримуватись позиції суверенітету України і засудження агресивної політики РФ", - додав очільник українського парламенту.

Нагадаємо, в кінці листопада 2018 року міністр закордонних справ України Павло Клімкін провів зустріч з канцлером Австрії Себастіаном Курцом, у ході якої обговорювалися україно-австрійські двосторонні відносини і допомога Австрії Україні.

Як писало РБК-Україна, Курц також заявляв у кінці листопада минулого року, що Австрія буде підтримувати санкції Європейського союзу проти Росії.