Порошенко сьогодні відвідає Польщу

Президенти України, Польщі та Литви проведуть тристоронні переговори

Президент Украины Петр Порошенко сегодня, 22 февраля, совместно с коллегами из Польши и Литвы Анджеем Дудой и Далей Грибаускайте посетит штаб международной литовско-польско-украинской бригады ЛитПолУкрБриг в Люблине. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт главы государства.

Предполагается, что президенты трех стран, в частности, пообщаются с личным составом воинского соединения, посетят командный штаб бригады, а затем проведут трехсторонние переговоры. После этого должна быть проведена совместная пресс-конференция президентов.

По информации "Укринформа", ожидается, что Порошенко примет участие в церемонии закладки памятной капсулы под строительство памятника блаженному священномученику отцу Омеляну Ковчу. В частности, президент подпишет памятный акт о начале строительства памятника, который будет вложен в капсулу и вмурован в фундамент будущего монумента. Планируется выступление главы государства перед участниками церемонии.

Ранее РБК-Украина анонсировало встречу президентов Украины, Литвы и Польши.

Во время официального визита президента Литвы дали Грибаускайте в Польше она, в частности, обсудит создание Польско-литовского совета министров обороны.

Кроме того, целью визита Грибаускайте в Польшу будет подписание двух договоров - об обмене информацией по мониторингу воздушного пространства, а также о аффилиации бригад Польши и Литвы внутри НАТО.