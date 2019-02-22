Порошенко сьогодні відвідає Польщу

Фото: Петро Порошенко та Анджей Дуда (flickr.com/kancelariaprezydentarp)

Президенти України, Польщі та Литви проведуть тристоронні переговори

Президент України Петро Порошенко сьогодні, 22 лютого, спільно з колегами з Польщі та Литви Анджеєм Дудою та Далею Грібаускайте відвідає штаб міжнародної литовсько-польсько-української бригади ЛітПолУкрБріг в Любліні. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт глави держави.

Передбачається, що президенти трьох країн, зокрема, поспілкуються з особовим складом військового з'єднання, відвідають командний штаб бригади, а потім проведуть тристоронні переговори. Після цього повинна бути проведена спільна прес-конференція президентів.

За інформацією "Укрінформу", очікується, що Порошенко візьме участь у церемонії закладки пам'ятної капсули під будівництво пам'ятника блаженному священномученику отцю Омеляну Ковчу. Зокрема, президент підпише пам'ятний акт про початок будівництва пам'ятника, який буде вкладено в капсулу і вмурований у фундамент майбутнього монументу. Планується виступ глави держави перед учасниками церемонії.

Раніше РБК-Україна анонсувало зустріч президентів України, Литви та Польщі.

Під час офіційного візиту президента Литви далі Грибаускайте в Польщі вона, зокрема, обговорить створення Польсько-литовської ради міністрів оборони.

Крім того, метою візиту Грібаускайте в Польщу буде підписання двох договорів - про обмін інформацією з моніторингу повітряного простору, а також про афіліації бригад Польщі і Литви в НАТО.