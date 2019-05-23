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У Порошенка вважають, що Крючков мстить за націоналізацію ПриватБанку

Новини » Політика    23.05.2019 - 16:42
У Порошенка вважають, що Крючков мстить за націоналізацію ПриватБанку
Фото: Петро Порошенко (РБК-Україна)

Адвокат Порошенка вже звернувся до генпрокурора

Адвокат Петра Порошенка Ігор Головань звернувся до генерального прокурора України Юрія Луценка з вимогою забезпечити відповідну перевірку та розпочати досудове розслідування за фактом завідомо неправдивого повідомлення про злочин, зробленого Дмитром Крючковим. Про це йдеться у повідомленні прес-служби БПП.

Головань стверджує, що голослівні звинувачення громадянина Крючкова на адресу Порошенка підпадають під дію статті 383 Кримінального кодексу України, яка передбачає відповідальність за завідомо неправдиве повідомлення про вчинення злочину.

В партії "БПП "Солідарність" у свою чергу заявили, що свої дії Крючков координує з оточенням нової влади.

"Цей "кейс" є частиною плану помсти за націоналізацію ПриватБанку, коли держава мусила рятувати кошти десятків мільйонів вкладників, які могли "згоріти" внаслідок дій його приватних власників", - йдеться у заяві БПП.

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