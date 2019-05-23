У Порошенко считают, что Крючков мстит за национализацию ПриватБанка

Фото: Петр Порошенко (РБК-Украина)

Адвокат Порошенко уже обратился к генпрокурору

Адвокат Петра Порошенко Игорь Головань обратился к генеральному прокурору Украины Юрия Луценко с требованием обеспечить проверку и начать досудебное расследование по факту заведомо ложного сообщения о преступлении Дмитрия Крючкова. Об этом говорится в сообщении пресс-службы БПП.

Головань утверждает, что голословные обвинения гражданина Крючкова в адрес Порошенко подпадают под действие статьи 383 Уголовного кодекса Украины, которая предусматривает ответственность за заведомо ложное сообщение о совершении преступления.

В партии "БПП "Солидарность" в свою очередь заявили, что свои действия Крючков координирует с окружением новой власти.

"Этот "кейс" является частью плана мести за национализацию ПриватБанка, когда государство должно спасать средства десятков миллионов вкладчиков, которые могли "сгореть" в результате действий его частных владельцев", - говорится в заявлении БПП.