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У Порошенко считают, что Крючков мстит за национализацию ПриватБанка

Новости » Политика    23.05.2019 - 16:42
У Порошенко считают, что Крючков мстит за национализацию ПриватБанка
Фото: Петр Порошенко (РБК-Украина)

Адвокат Порошенко уже обратился к генпрокурору

Адвокат Петра Порошенко Игорь Головань обратился к генеральному прокурору Украины Юрия Луценко с требованием обеспечить проверку и начать досудебное расследование по факту заведомо ложного сообщения о преступлении Дмитрия Крючкова. Об этом говорится в сообщении пресс-службы БПП.

Головань утверждает, что голословные обвинения гражданина Крючкова в адрес Порошенко подпадают под действие статьи 383 Уголовного кодекса Украины, которая предусматривает ответственность за заведомо ложное сообщение о совершении преступления.

В партии "БПП "Солидарность" в свою очередь заявили, что свои действия Крючков координирует с окружением новой власти.

"Этот "кейс" является частью плана мести за национализацию ПриватБанка, когда государство должно спасать средства десятков миллионов вкладчиков, которые могли "сгореть" в результате действий его частных владельцев", - говорится в заявлении БПП.

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