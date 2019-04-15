Порошенко вважає незаконним можливий достроковий розпуск Ради

Чинний президент України і кандидат у президенти на виборах 2019 Петро Порошенко вважає незаконним можливий достроковий розпуск парламенту. Про це він заявив під час зустрічі з представниками бізнесу.

За його словами, розпуск Верховної ради означатиме політичну кризу в країні, а також паузу у відносинах з міжнародними партнерами України.

"Натяки на достроковий і, до речі, незаконний розпуск Верховної ради у разі зміни президента вже прозвучали також. Це означає політичну кризу, тривалу паузу у відносинах з партнерами, поставить під сумнів нашу здатність подолати пікові боргові навантаження в травні і вересні і в 2020 році", - заявив президент.

Крім того, президент вважає, що скасування націоналізації "ПриватБанку" призведе до глибокої кризи у відносинах з Міжнародним валютним фондом. Порошенко зазначив, що націоналізація "ПриватБанку" проводилась у партнерстві з фондом.

Нагадаємо, чинний президент України і кандидат на виборах 2019 Петро Порошенко прокоментував можливість дострокового припинення повноважень парламенту. За словами Порошенка, в даний час ніяких конституційних підстав для дострокового припинення повноважень українського парламенту немає.