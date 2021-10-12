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Порошенко про саміт Україна-ЄС: сподіваюсь, змотивує владу до боротьби з корупцією

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Київ, Вівторок 12 жовтня 2021 22:10
Порошенко про саміт Україна-ЄС: сподіваюсь, змотивує владу до боротьби з корупцією Фото: Петро Порошенко (eurosolidarity.org)
Автор: Артем Горовенко

П’ятий президент, лідер партії "Європейська солідарність" Петро Порошенко привітав результати саміту Україна-ЄС. Порошенко подякував європейським партнерам за незмінну підтримку України і закликав Володимира Зеленського до реальної судової реформи, забезпечення верховенства права і боротьби з корупцією.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Порошенка у Facebook.

"Позитивно оцінюю результати 23-го саміту Україна-ЄС - саміту безпекової солідарності та секторальної інтеграції. Щиро вдячний лідерам євроінституцій за незмінну підтримку європейських прагнень українських громадян та євроінтеграційного курсу нашої держави, який за ініціативою нашої команди закріплено у Конституції України", - написав Порошенко.

Він також привітав довгоочікуване підписання Угоди про спільний авіаційний простір, що дозволить вивести на новий рівень можливості безвізу для громадян України.

"Сподіваюсь, що публічний аванс підтримки з боку лідерів ЄС надасть Зеленському мотивації у зміцненні верховенства права та демократичних інститутів, реалізації справжньої судової реформи, забезпеченні незалежної антикорупційної інфраструктури та корпоративного управління, ефективної неполітизованої боротьби з корупцією, дієвих, а не фейкових законодавчих ініціатив щодо так званої "деолігархізації", які ґрунтуватимуться на кращих європейських практиках та цінностях", - зауважив Порошенко.

Порошенко також був радий почути сигнали про визнання Євросоюзом виключної відповідальності Росії як сторони конфлікту за відновлення миру на Донбасі, важливість збереження енергетичної незалежності України та готовність ЄС допомагати у протистоянні енергетичним викликам з боку Росії, аби запобігти можливому зимовому реваншу Кремля.

Як відомо, сьогодні президент України Володимир Зеленський і лідери Європейського союзу прийняли спільну заяву за підсумками саміту Україна-ЄС. Загалом вона складається з 25 пунктів.

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