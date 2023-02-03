ua ru
Пт, 03 февраля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Порошенко рассказал, готова ли Украина к членству в ЕС и почему важно внутреннее единство

Новина українською →
Пятница 03 февраля 2023 21:11
Порошенко рассказал, готова ли Украина к членству в ЕС и почему важно внутреннее единство Фото: Петр Порошенко (eurosolidarity.org)
Автор: Юлия Бойко

Пятый президент Петр Порошенко заявил, что Украина подписала заявку на членство в Евросоюзе кровью своих защитников и гражданских жертв российской агрессии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Порошенко в интервью BBC.

"Несомненно, потому что Украина сейчас защищает Европу, борется за свободу, борется за демократию. Я горжусь тем, что я как президент Украины в 2014 году имел честь подписать Соглашение об ассоциации. И сегодняшний Саммит проходит в рамках Соглашения об ассоциации, об углубленном. и всеобъемлющее соглашение о свободной торговле и безвизовом режиме. А наше заявление о вступлении мы подписали кровью украинских воинов, кровью украинских жертв", - заявил Порошенко.

Он также прокомментировал, достаточно ли власть делает для искоренения коррупции, чтобы отвечать критериям членства в Евросоюзе.

"К сожалению, есть большое количество коррупционных скандалов, абсолютно неприемлемых во время войны. Как это можно остановить? Это не только независимый суд, не только верховенство права, не только подотчетность и прозрачность. Чрезвычайно важный момент - не допустить отката реформы, потому что это разрушает всю систему. Это не должно быть просто показательной отставкой коррупционеров, министров или депутатов. Эффективным результатом будет, если они будут в тюрьме. В этой ситуации ответственность перед нашими солдатами. Правоохранительные органы должны расследовать коррупцию, а не оппозиция. должны понимать, что мы сейчас живем в совершенно ином мире", - добавил Порошенко.

Напомним, что правоохранители разоблачили масштабные коррупционные схемы на таможнях в Черновицкой и Одесской областях. К махинациям были причастны руководители таможенных постов.

Также правоохранители разоблачили руководство Центральной военно-врачебной комиссии на получении взяток. Одному из топ-чиновников комиссии уже объявили подозрение.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Петр Порошенко Евросоюз
NEWS
США выделяют еще один крупный военный пакет для Украины: что в него вошло
США выделяют еще один крупный военный пакет для Украины: что в него вошло
DAILY
Затяжная война? К чему Украина готовится весной и что может испортить планы Путина
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Затяжная война? К чему Украина готовится весной и что может испортить планы Путина